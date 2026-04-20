Sinner, gran favorito para el Masters de Madrid ante las bajas de Alcaraz y Djokovic

- Jannik Sinner, actual número 1 del mundo, llega al Masters de Madrid como el gran favorito en busca de un hito inédito: conquistar cinco torneos Masters 1000 consecutivos. El torneo arrancó el 20 de abril y culminará el 3 de mayo. OTRAS NOTICIAS: Postemporada de la NBA: Magic sorprende y Wembanyama brilla con los Spurs El italiano atraviesa un momento dominante, con 17 victorias seguidas y títulos en Indian Wells, Miami Open y Masters de Montecarlo, además de una racha de 22 triunfos en torneos de esta categoría. Recuperó el liderato del ranquin tras vencer a Carlos Alcaraz en la final de Montecarlo, logrando su primer gran título sobre tierra batida. No obstante, el torneo de la capital española arranca sin dos de sus principales figuras. Alcaraz, lesionado de la muñeca, y Novak Djokovic, quien sigue fuera por problemas en el hombro. Esto deja a Sinner con el camino más despejado hacia el título. Sinner marcha encendido a Madrid con una racha dominante. (Foto: AFP) Entre sus posibles rivales aparecen nombres como el estadounidense Ben Shelton, el italiano Lorenzo Musetti y el francés Arthur Fils. Además, el joven español Rafael Jódar podría cruzarse en cuartos, en un torneo marcado por las ausencias y la oportunidad para nuevas figuras.