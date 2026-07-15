¡Alerta! Sistema de baja presión en el Océano Pacífico podría convertirse en ciclón

Además, se prevé que el paso de una nueva onda del este provoque lluvias y actividad eléctrica.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (lnsivumeh) monitorea un sistema de baja presión en el Océano Pacífico con alta probabilidad de convertirse en ciclón tropical.
"Debido a su trayectoria, este fenómeno no representa peligro para el territorio nacional", refirió Cleofas Culajay, pronosticador del Insivumeh.
Inestabilidad atmosférica
El pronosticador también indicó que el paso de la onda del este número 19 por el territorio nacional, ha dejado inestabilidad atmosférica en el territorio nacional por lo que se prevén nublados parciales y, en horas de tarde y noche se pronostican lluvias con actividad eléctrica en algunas áreas del país.
El experto agregó que los mayores acumulados de lluvia se registrarán en el Caribe, Franja Transversal del Norte, Petén y Altiplano Central.
"En los últimos días se han presentado acumulados importantes sobre el Caribe y Norte del país, por lo que recomienda a la población tener precaución, ya que los suelos se encuentran saturados y se pueden presentar crecida repentina de ríos, deslizamientos e inundaciones", indicó Culajay.