Sobreviviente de accidente aéreo se salva de morir nuevamente

Erwin Tumiri, uno de los sobrevivientes de la tragedia del Chapeocense, ocurrida en 2019, se salvó nuevamente de morir.

Un accidente de tránsito protagonizado por un autobús dejó como resultado a más de 10 personas fallecidas recientemente en Bolivia. El transporte cayó al fondo de un barranco, lo que complicó las tareas de rescate de los sobrevivientes.

Una de las personas que logró salir con vida del incidente Tumiri.

El hecho ocurrió en una carretera que une los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, cuando el vehículo cayó por un precipicio de una profundidad de 150 metros. La Policía investiga las causas del accidente, el más grave de 2021, y no descarta que aumente la cifra de fallecidos.

Lucía Tumiri, hermana del pasajero que volvió a rozar la muerte, habló con el diario Los Tiempos y explicó el estado de salud de su familiar.

“Está estable, gracias a Dios, una vez más se salvó”, dijo. Según el informe, el hombre tiene lastimaduras en las rodillas y raspaduras en la espalda y permaneció la noche en observación. “Hablé con él y me dijo que estaba bien. Es con el poder del Señor, siempre nos cuida y tiene sus tiempos”, agregó Lucía.

“El bus estaba corriendo, ahí me agarré del asiento delantero, sabía que nos íbamos a accidentar porque íbamos a gran velocidad”. “Yo seguí agarrándome, no me desparramé hasta que llegamos al suelo”, relató Tumiri.

“Salí a gatas, me senté. Mi rodilla estaba herida. Me senté y dije: ‘Otra vez, no lo puedo creer’”, recordó.

Tumiri es sobreviviente dela tragedia del Chapecoense, de la que él y la azafata Ximena Suárez fueron los únicos dos integrantes de la tripulación que salieron con vida del avión. Además, sobrevivieron el periodista brasileño Rafael Henzel, quien murió tiempo después, y los futbolistas del Hélio Neto, Jackson Follmann y Alan Ruschel.