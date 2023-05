La sobrina de Shakira que roba suspiros

Shakira sorprendió con un post en sus redes sociales con una compañía que sorprendió a los internautas.

La famosa posteó una imagen en donde disfrutaba de una exposición de arte y su acompañante llamó fuertemente su atención.

Se trata de alguien muy especial en su familia a quien presumió con orgullo: "Con mi sobrina Isabella Mebarak anoche en su exhibición en Miami. Al fondo 'Amerikkkan', su obra protesta sobre 'Black Lives Matter'. One of my fav (una de mis favoritas)", escribió.

La artista inauguró su exhibición y Shakira no dudó en llegar a ver su obra, al evento también llegó Milan y Sasha y su padre Tonino, el inseparable hermano de Shakira.

Isabella incluso se encargó de realizar una edición limitada de sudaderos con la leyenda: "Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan".

¿Quién es Isabella Mebarak?

Se trata de una artista visual que se desarrolla en la escultura, pintura, el dibujo e incluso ha plasmado su obra en prendas de vestir, es una apasionada del Y2K de la década de los 2000 y se abre camino en el mundo del arte.

Mira las fotos:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

Shakira at an art show for her niece Isabella Mebarak in Miami last night.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Instagram.