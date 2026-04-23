Socorristas maniobran para rescatar a víctima de accidente en carretera

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Una fuerte colisión en Río Hondo dejó un transporte de carga pesada empotrado en un puente.

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Durante las horas de la mañana de este jueves 23 de abril se reportó un accidente vehicular en barrio Río Hondo del municipio de Gualán, Zacapa.

Según los primeros reportes, un transporte de carga pesada perdió el control y terminó empotrado en un puente de la localidad, dejando atrapado al piloto del camión de volteo, el cual transportaba material de construcción.

El vehículo colisionó contra la estructura de un puente. (Foto: Conred)

Ante el hecho, los Bomberos Voluntarios acudieron al área para poder rescatar a la víctima, quien quedó atrapado en la cabina entre los hierros retorcidos.

El paso vehicular quedó bloqueado debido a la magnitud del percance. Las autoridades del municipio recomiendan tomar rutas alternas.

Hasta el momento se desconoce el estado del piloto y las causas que hicieron que perdiera el control.

En el video se observa que los socorristas suben a la estructura del vehículo para poder maniobrar.