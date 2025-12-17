Sofía Vergara presume a novio 14 años menor

Sofía Vergara, quien conquistó al público estadounidense en la serie 'Modern Family' compartió en redes una imagen con Douglas Chabbott, su pareja desde hace un año.
El empresario es 14 años menor que ella comparte un momento especial en una imagen con la que cierran el 2025 y con esto, la actriz hizo oficial su relación.
Junto a la selfie de ambos en Nueva York escribió un "te amo", gesto con el que ha dado un paso adelante tras meses de especulaciones.
Esta es la primera vez que la pareja se pronuncia luego de ser vistos en varias ocasiones, como en un concierto de Oasis en Pasadena, California, a finales del pasado mes de septiembre.
Vergara fue vista en mayo a la salida del Hotel Eden Roc en Antibes, en el marco del Festival de Cine de Cannes, junto a Chabbott.
En este viaje a Francia, la protagonista de Hot Pursuit y su acompañante se expresaron cariño, Chabbott acaricia a la actriz en varias ocasiones, además de agarrarle la mano.
También les acompañó en esta ocasión Manolo González Vergara, fruto de la relación de la actriz con José Luis González, que se fotografió con el novio de su madre.
