Spirit Airlines enfrenta cierre tras fracasar intento de rescate financiero

- Spirit Airlines se acerca a un cierre por su crisis financiera, aunque Donald Trump indicó que aún no existe una decisión definitiva. TE PUEDE INTERESAR: Detienen a guatemalteco por vender gomitas con drogas a estudiantes en EE. UU. La aerolínea Spirit Airlines enfrenta un panorama crítico y se acerca a un posible cierre definitivo, tras fracasar las negociaciones para obtener un rescate financiero que le permitiera continuar operando. La compañía, reconocida por su modelo de tarifas económicas y cobros adicionales por servicios, ve cada vez más reducidas sus opciones ante el deterioro de su situación económica. El plan contemplaba una inyección de 500 millones de dólares, considerada la última alternativa para evitar la liquidación. Acreedores e inversionistas rechazaron condiciones del acuerdo propuesto. (Foto: Spirit Airlines) Sin embargo, las conversaciones no lograron consenso, en medio de presiones de inversionistas y acreedores que cuestionaron las condiciones del acuerdo, especialmente la posibilidad de que el gobierno adquiriera hasta el 90% de la empresa reestructurada. Aunque el presidente Donald Trump indicó que aún no existe una decisión definitiva sobre un eventual rescate, el escenario se mantiene incierto. Incluso dentro del Partido Republicano han surgido posturas en contra de utilizar fondos públicos para salvar a la aerolínea. La aerolínea enfrenta fuerte competencia y menor demanda desde la pandemia. (Foto: Spirit Airlines) El incremento sostenido en el precio del combustible, la competencia con grandes aerolíneas, la caída en la demanda tras la pandemia de COVID-19 y problemas técnicos en motores de aviones Airbus, han reducido significativamente su capacidad de operación. Medios estadounidenses afirman que el cierre de la aerolínea se daría este fin de semana.