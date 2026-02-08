Stheven Robles: "Este club es grande y debe estar peleando arriba"

-

Tras una victoria sufrida pero valiosa en Mazatenango, Comunicaciones logró sumar tres puntos ante el Deportivo Marquense, resultado que toma un peso especial en la lucha por salir de la zona de descenso en la tabla acumulada. Más allá del marcador, las palabras de los jugadores cremas reflejaron la importancia del resultado y la conciencia del momento que vive la institución.

OTRAS NOTICIAS: Cremas ganan el duelo directo ante leones y salen de la zona de descenso

Uno de los que tomó la palabra fue el capitán Stheven el "Pelón" Robles, quien no ocultó la responsabilidad que siente el plantel por la situación actual del club. El defensor fue claro al señalar que el equipo es consciente del momento complicado, pero también de la grandeza de la institución.

"Sabemos en la situación en la que estamos; este club es grande y no merece estar en estos puestos, merece estar peleando los primeros lugares", expresó Robles tras el partido disputado en el estadio Carlos Salazar Hijo.

El zaguero también tuvo palabras de agradecimiento para la afición crema, que acompañó al equipo hasta Mazatenango en un encuentro clave por la permanencia.

Gracias Mazate, gracias familia y gracias Cremas #VamosCremas | #Clausura2026 pic.twitter.com/SGwWQfFMri — Comunicaciones FC (@CremasOficial) February 8, 2026

"A la afición solo agradecerle, siempre han creído en nosotros. Que sigan confiando, porque vamos a seguir corriendo y metiendo para tener al equipo donde debe estar", añadió el capitán.

Por su parte, el mediocampista Marco Domínguez también resaltó la importancia del triunfo, tomando en cuenta que se trataba de un rival directo en la lucha por evitar el descenso.

"Era importante sacar los tres puntos ante un rival que también está peleando esa zona. Fue un juego complicado. Nosotros estamos obligados a sumar en casa. Nos vamos contentos por la victoria", señaló Domínguez al finalizar el encuentro.