Un video viral muestra la espectacular caída de una bailarina exótica desde un segundo piso cuando presentaba su show en el tubo, lo más increíble es que pese a sufrir una fractura en la mandíbula, continuó danzando y terminó su presentación.

El el clip de apenas 22 segundos de duración de inmediato se viralizó y ha provocado diversas reacciones a nivel mundial.

Las imágenes fueron tomadas en un club nocturno de Texas y corresponderían a una mujer conocida con el nombre artístico de Genea Sky, quien realizaba una espectacular rutina en un tubo de unos siete metros de altura.

La bailarina perdió el control y se soltó, lo que provocó la estrepitosa caída que provocó que su rostro se estrellara contra el escenario, causando un fuerte sonido, pero para sorpresa de los presentes en el centro nocturno, la chica se puso de pie y siguió con su coreografía.

La joven residente en Addison, Texas, lentamente comenzó a gatear hacia atrás, luego hizo un split de piernas invertido y allí se detiene la grabación, que sobrepasó el millón y medio de vistas en Twitter.

bb girl fell off the pole and continued throwing it❤️ pic.twitter.com/PhIIYI59Yl — AUSTIN (@THEEGEMINl) February 9, 2020

En el incidente Sky sufrió “fractura de la quijada, dientes rotos y un esguince en la pantorrilla”, según su página de GoFundMe donde se están recaudando fondos para su tratamiento médico, pues terminó en el hospital donde la operaron.

Por la gravedad de sus lesiones, estará ausente de su trabajo y además de pagar los gastos hospitalarios deberá de cubrir los gastos de vivienda y demás en el tiempo que esté imposibilitada.

Con información de People en Español