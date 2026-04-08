Surge otro video de Jesler Palacios aferrándose al Jetcar tras lanzarse

Estas nuevas imágenes muestran cómo Jesler se aferra a una de las llantas para poder salir del agua.
EN CONTEXTO: Las víctimas que han desaparecido en el Lago de Atitlán
Jesler Palacios sigue sin aparecer luego de lanzarse al Lago de Atitlán mientras navegada en un Jetcar el pasado Sábado de Gloria.
Tras varios días de búsqueda, su familia mantiene la esperanza de encontrarlo, mientras los equipos de rescate intensifican la búsqueda.
Este miércoles ha surgido un nuevo video, el cual refleja otro ángulo de la tragedia.
Las imágenes muestran cómo Palacios intenta aferrarse a una de las llantas del vehículo acuático, mientras la corriente del agua lo mueve de un lado a otro.
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Familia rompe el silencio
Un tío habló sobre la situación que está viviendo la familia ante la tragedia.
"Estamos consternados de ver la situación; sin embargo, nos fortalece la solidaridad de toda la familia y amigos de Huehuetenango y otros lugares. Agradecemos a todos los elementos de socorro que se han sumado en la búsqueda", afirmó.
Asimismo, detalló que Jesler viajó Panajachel con un grupo de amigos, pero asegura que hasta ahora no tienen certeza de lo ocurrido.