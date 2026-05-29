“Delincuente que se enfrente a la PNC, será abatido”, dice director general de la PNC

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También se condecorará a los agentes policiales que se enfrentaron a los presuntos asaltantes esta tarde, según indicó David Custodio Boteo.

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, brindó declaraciones luego de que se registrara un enfrentamiento armado en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Mixco.

Custodio Boteo destacó el trabajo realizado por los agentes que se enfrentaron a los presuntos delincuentes, quienes habrían cometido un violento asalto minutos antes.

"Delincuente que se enfrente contra la Policía Nacional Civil, va a ser abatido", aseguró el director general de dicha institución.

Custodio explicó que está medida es "porque preferimos salvar a un ciudadano honesto o a un compañero policía, que a un delincuente que todos los días sale a causar daños y perjuicios".

Los agentes policiales se enfrentaron a los delincuentes y tras la balacera, uno de los atacantes murió y el otro resultó herido. (Foto: PNC)

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Condecoración de Cruz de Oro

Además, Custodio Boteo indicó que al finalizar el procedimiento respectivo tras los hechos de este jueves, "se coordinará con el jefe de la comisaría para que se emitan todos los oficios y toda la gestión respectiva para poder solicitarle la condecoración de Cruz de Oro a los compañeros policías que hoy se enfrentaron a los delincuentes".

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Director General de PNC David Custodio Boteo destaca valiente actuar de policías que neutralizaron a dos motoladrones.



Todo el apoyo para sus agentes, a los que condecorarán.#EstamosCumpliendo#PlanCentinelaMetropolitano#ProtegerYServir pic.twitter.com/weX3It7KEJ — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 28, 2026

Esto como motivo de que, "hoy se enfrentaron a los delincuentes y le salvaron la vida a dos ciudadanos que resultaron heridos por motivo de un asalto violento", recalcó el director general.

Dicha condecoración es entregada por el Ministerio de Gobernación y la PNC a los agentes que han sufrido ataques violentos en cumplimiento de su deber o que han demostrado valentía extrema en operaciones de alto riesgo.

Los hechos

Policías de la comisaría 16 detectaron un asalto en desarrollo en dicha carretera al escuchar disparos, por lo que comenzaron una persecución y al intentar detener a los delincuentes que se transportaban en una motocicleta, estos dispararon en contra de los agentes.

Las fuerzas de seguridad respondieron al ataque y se produjo una balacera en pleno tránsito ante la mirada de transeúntes y conductores que circulaban en ese momento.

El hecho dejó sin vida a uno de los presuntos asaltantes, quien era de aproximadamente 22 años; mientras que, Bryan Molina García, de 29 años, resultó herido y fue trasladado al Hospital Roosevelt bajo custodia policial.