Surge video del accidente de tránsito en zona 10 que dejó a un motorista fallecido

Una cámara de seguridad captó el momento en el que sucedió el accidente que dejó a un motorista fallecido.
OTRAS NOTICIAS: Choque entre moto y auto en la zona 10 deja un fallecido
Una colisión entre una motocicleta y un automóvil, registrada este 24 de junio en la zona 10 capitalina, dejó a un motorista fallecido en la 11 Avenida y 16 Calle.
El hombre de aproximadamente 60 años, falleció debido a politraumatismo y un fuerte golpe en el cráneo, esto según los Bomberos Municipales, quienes atendieron la emergencia.
El hecho quedó grabado por medio de una cámara de seguridad del área, mostrando el momento exacto en el que ambos vehículos colisionan.
En el video se muestra que segundos antes del choque, el conductor del vehículo pasa por un túmulo sin detenerse. Según el video, este se conducía en la calle y el motorista en la avenida.
Segundos después, se hace notar el motorista en el video, quien transitaba sin imaginarse que colisionaría en la parte frontal del vehículo.
Debido al impacto, el motorista pierde el control y termina en la esquina de la cuadra. Rápidamente se acercan otros conductores y personas que estaban cerca para auxiliar al piloto pero este habría perdido la vida debido al impacto.
Mira el video: