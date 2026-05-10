Viajaban por el Día de la Madre: Surgen detalles del accidente en la Interamericana

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Una familia sufrió un trágico accidente de tránsito la tarde de este sábado 9 de mayo, cuando se dirigían a Sololá.

EN CONTEXTO: Identifican a víctimas del mortal accidente en ruta Interamericana

La celebración por el Día de la Madre se convirtió en tragedia para una familia capitalina, luego de un aparatoso accidente de tránsito, este sábado, en el kilómetro 101 de la ruta Interamericana, jurisdicción de la aldea Agua Escondida, en Chichicastenango, Quiché.

Según versiones preliminares, un vehículo de transporte pesado colisionó contra un picop cuando ambos se desplazaban sobre el carril con dirección hacia occidente.

Tras el impacto, los automotores invadieron el carril contrario, provocando que el picop volcara, mientras el camión impactó en una vivienda y posteriormente cayó a una hondonada, donde estuvo a punto de precipitarse sobre otra casa.

Una niña de 13 falleció en el lugar tras el fuerte impacto. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Automovilistas y vecinos del sector alertaron a los cuerpos de socorro. Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales para atender la emergencia.

"Encontramos varias personas heridas y, tras evaluarlas, constatamos que dos lamentablemente ya no contaban con signos vitales, tres más en estado delicado fueron trasladados al Hospital General de Tecpán y otro más fueron atendidos en el lugar", informó el socorrista Tomás Quino.

Entre lágrimas, Patricia Orellana relató que las familias viajaban en dos vehículos. "Nos adelantamos un poco, pero al notar que no aparecían nos detuvimos y regresamos para ver qué había ocurrido. Grande fue nuestra sorpresa al encontrar el picop donde viajaban mis padres volcado", expresó.

El camión involucrado cayó en una hondonada tras la colisión. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

"Somos de la capital"

Con profunda tristeza agregó que su hija, Patricia, de 13 años, falleció en el accidente. "Somos de la ciudad capital y nos dirigíamos a Sololá para celebrar el Día de la Madre; lamentablemente se convirtió en una tragedia", manifestó.

La otra víctima mortal, un hombre de aproximadamente 50 años, aun no ha sido identificado. Curiosos en el lugar indicaron que podría tratarse del copiloto del camión involucrado.