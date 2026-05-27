Surgen nuevos datos sobre el hallazgo de droga escondida en un contenedor

Tras las diligencias correspondientes, se determinó que la droga incautada en puerto está valorada en Q20 millones.
Un cargamento de droga oculto entre chatarra fue descubierto durante un operativo antinarcótico realizado en Puerto Quetzal, Escuintla.
Preliminarmente se sabía que eran 65 paquetes con cocaína escondidos dentro de un contenedor procedente de Costa Rica.
La droga habría sido camuflada entre material de desecho metálico, en su mayoría láminas, almacenado en el interior del contenedor.
Sin embargo, tras las diligencias realizadas por Agentes de la SGAIA, en coordinación con el Ministerio Público, localizaron e incautaron 125 paquetes de cocaína.
Tras realizar el conteo de lo incautado, se concluyó con que el cargamento de droga tiene un peso de 149 kilos de cocaína, con un avalúo aproximado de Q20 millones 249 mil 100.