Suspenden audiencia de José Rubén Zamora por un caso de revelación de información

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La audiencia suspendida este día está relacionada con un caso de revelación de información confidencial o reservada que, según Zamora no le puede ser atribuido a su persona.

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La audiencia programada para este martes 26 de mayo en el Juzgado Sexto Penal, promovida contra el periodista José Rubén Zamora, por un caso de revelación de información o reservada fue suspendida.

La diligencia judicial no se realizó por la incomparecencia del juez Israel Zelada, por lo que la misma fue reprogramada para el mes de septiembre.

Según se conoció, el propósito de la comparecencia de Zamora tenía como propósito conocer los avances de la investigación por parte del Ministerio Público (MP). Este caso es conocido por la Unidad de Seguimiento y Conclusión del MP.

Además, se indicó el caso está vinculado con el caso conocido "Alfombra mágica", en donde los querellantes aseguraron que con esta publicación fue revelada información confidencial y reservada.

El caso

En el presente caso, José Rubén Zamora, en su cuenta X señaló el 11 de mayo que el Ministerio Público (MP) pretende solicitar una nueva orden de captura en su contra por publicaciones periodísticas realizadas en 2021.

De acuerdo a lo expresado por el periodista, el MP buscaría atribuirle responsabilidad penal por la publicación de una nota de prensa divulgada por el desaparecido diario que él dirigía, con el argumento de una supuesta revelación de información confidencial o reservada.

Zamora sostuvo que dicha acusación no encuentra sustento en la legislación guatemalteca, pues indicó que el delito de revelación de información confidencial o reservada, aplica únicamente a servidores, funcionarios o empleados públicos que divulguen información conocida en razón de su cargo, o a personas con obligación legal específica de guardar reserva.