Suspenden seis meses a “Chepo” Calderón por presunto amaño de partido en Panamá

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El exportero de varios clubes en Guatemala se ha visto envuelto en polémica luego de ser acusado de amañar un partido en la liga panameña, en donde hizo un insólito autogol.

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El arquero del Sporting de San Miguelito, José "Chepo" Calderón, quien llegó a disputar el Mundial de Rusia 2018, fue sancionado este lunes con seis meses de inhabilitación por presunto amaño de un partido, informó la Federación Panameña de Fútbol.

Calderón quien vistió los colores de varios equipos en Guatemala, siendo Xelajú su último club en el país, metió un polémico autogol al minuto 90 en el partido que su actual equipo disputó ante Alianza el pasado 2 de mayo, en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Ese gol ante el Sporting, que no se jugaba nada, permitió a Alianza pasar de ronda al ganar 3-2 y posteriormente alcanzar las semifinales del torneo, donde ya ha disputado el partido de ida ante Veraguas.

Por ese autogol, la Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol decidió imponer a Calderón una "suspensión provisional por seis meses" de toda actividad relacionada con el fútbol "mientras se mantienen en curso las investigaciones".

Hoy despedimos a José "chepo" Calderón de XelajúMC, capitán y referente en los últimos torneos.



✔️Artífice en la 6ta y 7ma Luna.

✔️3 veces portero menos vencido.



¡¡PARTE DE LA HISTORIA DORADA DE XELAJÚ!!



❤️¡¡GRACIAS CHEPO!!❤️ pic.twitter.com/hDT5In3jw0 — XelajúMC (@CSD_XelajuMC) May 4, 2025

El polémico autogol

La decisión se adoptó "en estricto apego a los reglamentos vigentes y con el objetivo de salvaguardar la integridad del fútbol panameño y la transparencia de las competiciones", añade el ente federativo.

El polémico gol se produjo tras un centro desde la izquierda donde Calderón, sin peligro aparente, atrapa la pelota pegado al poste y tras impulsarse hacia atrás termina cayendo e introduciendo el balón en su arco.

La Federación Panameña ya había dicho tras la polémica jugada que iba a tener "cero tolerancia frente al amaño de partidos".

La jugada de la polémica al final del Alianza vs Sporting, Gustavo Herrera abandonó la cancha frustrado tras la jugada…



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Liga semiprofesional

Calderón, de 40 años, fue internacional con Panamá, con la que estuvo convocado en el Mundial de Rusia, aunque no jugó ningún partido.

En 2024, tres futbolistas fueron detenidos en Panamá por recibir presuntamente pagos de entre $2,500 a $4,500 dólares para amañar partidos con el fin de favorecer apuestas.

La LPF es la máxima competición del fútbol panameño, pero es semiprofesional y sin grandes estadios, salvo el Rommel Fernández, donde juega la selección local, en Ciudad de Panamá. La afluencia de público a los partidos es escasa y los futbolistas ganan un salario mínimo anual de $6 mil dólares.

*Con información de AFP