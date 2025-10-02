Versión Impresa
Talleres y charlas fortalecen la cultura digital en Bam

  • Por Redacción comercial
02 de octubre de 2025, 12:43
Bam llevó a cabo la "Maratón de Ciberseguridad", una iniciativa que reunió a clientes, colaboradores y expertos de la región con el objetivo de fortalecer la prevención frente a amenazas digitales.

Del 23 al 25 de septiembre, la oficina central de Bam fue el escenario de talleres prácticos, charlas especializadas y actividades digitales que promovieron el aprendizaje continuo y la incorporación de hábitos seguros en el uso de los servicios financieros digitales.

Esta maratón es parte de nuestro compromiso con la seguridad digital de nuestros clientes, donde buscamos interiorizar el compromiso en nuestros colaboradores para identificar riesgos comunes y fomentar hábitos seguros en el uso de servicios financieros digitales.
Jorge Alfaro
, gerente de unidad de ciberseguridad y seguridad de la información de Bam.

La agenda incluyó espacios interactivos basados en experiencias reales y análisis de datos, con la participación de consultores, analistas y especialistas en concientización, quienes compartieron conocimientos y estrategias prácticas.

Como parte de los próximos pasos, Bam habilitará espacios abiertos para clientes que deseen ampliar su formación en protección de datos personales y uso seguro de herramientas digitales.

