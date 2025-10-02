Talleres y charlas fortalecen la cultura digital en Bam

-

Bam llevó a cabo la "Maratón de Ciberseguridad", una iniciativa que reunió a clientes, colaboradores y expertos de la región con el objetivo de fortalecer la prevención frente a amenazas digitales.

Del 23 al 25 de septiembre, la oficina central de Bam fue el escenario de talleres prácticos, charlas especializadas y actividades digitales que promovieron el aprendizaje continuo y la incorporación de hábitos seguros en el uso de los servicios financieros digitales.

“ Esta maratón es parte de nuestro compromiso con la seguridad digital de nuestros clientes, donde buscamos interiorizar el compromiso en nuestros colaboradores para identificar riesgos comunes y fomentar hábitos seguros en el uso de servicios financieros digitales. ” Jorge Alfaro , gerente de unidad de ciberseguridad y seguridad de la información de Bam.

La agenda incluyó espacios interactivos basados en experiencias reales y análisis de datos, con la participación de consultores, analistas y especialistas en concientización, quienes compartieron conocimientos y estrategias prácticas.

Como parte de los próximos pasos, Bam habilitará espacios abiertos para clientes que deseen ampliar su formación en protección de datos personales y uso seguro de herramientas digitales.