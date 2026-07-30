¡Manifestación, caravana y bloqueos! Taxistas anuncian nueva protesta

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La manifestación se realizará como muestra de rechazo al subsidio de los combustibles.

Los gremios de taxistas advirtieron que retomarán las protestas el próximo lunes 3 de agosto si el Gobierno no responde a sus demandas por el constante incremento en los precios de los combustibles.

Tras la manifestación realizada esta semana en la capital, los dirigentes informaron que mantienen reuniones para definir nuevas medidas de presión, entre ellas caravanas y bloqueos en distintos puntos de la ciudad, en caso de que no se establezca un diálogo con las autoridades.

El gremio rechaza el subsidio a los combustibles. (Foto: Estuardo Paredes / Colaborador)

Los representantes del sector aseguran que el alza en los precios de la gasolina y el diésel ha reducido sus ingresos y afecta la economía de miles de conductores.

Aunque aún no han oficializado el recorrido ni los horarios de la posible protesta, hicieron un llamado al Gobierno para abrir una mesa de diálogo y evitar acciones que podrían afectar la movilidad en la capital al inicio de la próxima semana.