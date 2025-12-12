Los Taxistas del Viejo: Esto encontraron en las 50 casas allanadas

-

Para desarticular a la banda "Los Taxistas del Viejo", el MP realizó 50 allanamientos en diferentes inmuebles de Villa Nueva, Villa Canales, Guatemala y San Lucas.

Una peligrosa banda fue desarticulada, se trata de "Los Taxistas del Viejo", que se dedicaba al sicariato, tráfico de drogas y robos violentos, con una estructura integrada por al menos 20 personas, de las cuales 16 fueron capturadas.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado, allanó 50 inmuebles, en los cuales localizaron indicios que fortalecerán la investigación, entre estos hay armas de fuego, droga, dinero en efectivo y más.

De acuerdo con la información proporcionada, este es el recuento de lo localizado en los 50 inmuebles:

5 vehículos con orden de secuestro

1 camioneta incautada

4 motocicletas incautadas

6 armas de fuego

138 cargadores de arma de fuego

Q18 mil 411 quetzales

29 teléfonos celulares

346 bolsas de marihuana

7 blister de cocaína

8 cápsulas de cocaína

2 cápsulas de crack

14 blíster de crack

3 recipientes cilíndricos de cocaína

100 colmillos de cocaína

7 cuadernos con apuntes

1 chaleco blindado

2 tablets

1 USB

2 computadoras

2 radios bidireccionales

1 pesa para droga

Peligrosa banda

Los integrantes de la peligrosa banda serían responsables de la muerte de cinco personas y el intento de dos asesinatos en cuatro hechos distintos.

El primer hecho registrado y del cual surgió la investigación en contra de la banda, es el robo a un camión de valores en El Rodeo, San Marcos el 1 de septiembre, pasado.

En ese asalto violento, fallecieron cuatro personas, tres guardias de seguridad privada y un vendedor de frutas.

Posterior a este hecho, se registraron tres eventos más atribuidos a esta estructura.

Atentado contra maestro

El 13 de octubre de 2025, en horas de la noche, sicarios dispararon en 34 ocasiones en contra de un vehículo que se encontraba estacionado en San José Pinula.

Minutos antes de ese vehículo se había bajado el maestro Enrique Estuardo Pelicó. Salió ileso del hecho.

Asesinato en San José Pinula

El 28 de octubre de 2025, en San José Pinula, sicarios dispararon en contra de Daniel Alexander Paz, vendedor de ceviches, quien falleció por heridas ocasionadas por arma de fuego.

Intento de asesinato a alcalde

Entre noviembre y diciembre de este año, la estructura intentó asesinar al alcalde de un municipio de Huehuetenango, cuando este visitaba la ciudad, sin embargo, no concretaron el hecho por temor a ser capturados.