¿Te has preguntado para qué sirven los sobres de gel de sílice?

De seguro los has encontrado cuando compras zapatos, ropa o electrodomésticos, pero probablemente no sepas para qué te pueden servir después. A la próxima, no los tires a la basura porque les puedes dar muchos usos.

Zapatos sin olores. Gracias a que pueden absorber la humedad, evitan que se formen bacterias que producen los mayores olores. Podrías ponerlos en tu mochila con tu ropa del gimnasio.

Protege las rasuradoras. Si no las secas bien, las cuchillas de las máquinas de afeitar terminan oxidándose, pero si las guardas en una bolsa junto a pobrecitos de gel de sílica, las tendrás por más tiempo.

Alimentos en buen estado. Estos serán tu mejor aliado, ya que podrás evitar que el azúcar se endurezca o que a las papas le salgan raíces.

Audífonos limpios. Si usas los que te cubren toda la oreja, debes utilizar estos silica gel porque así evitarás que tengan malos olores y alargarás su tiempo de vida.

Fotos con mejor color. Las fotografías en papel pierden color gracias al humedad, pero si las guardas con algunos pobrecitos de gel podrías minimizar el daño.

Plata brillante. Los objetos con plata al pasar el tiempo se ponen negros, pero si los limpias y los guardas junto a este gel, evitarás que cambien de color.

Libros viejos sin olor. A veces estos suelen acumular humedad, lo cual produce mal olor y moho, pero con estos silica gel son tu aliado en la librera y así, en poco tiempo, el olor desaparecerá.

*Con información de 20 minutos.