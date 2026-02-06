Técnico Martín García revela la clave del liderato de Cobán

-

El uruguayo Martín Adrián García asumió el reto de dirigir a Cobán Imperial en una situación delicada y ahora tiene al equipo en el liderato. ¿Qué ha hecho para conseguirlo?

MÁS FÚTBOL: Así será la eliminatoria de Guatemala para el Mundial de 2030:

A un punto de la zona de descenso y con el dolor de no haber clasificado a fase final en el Apertura 2025. Así recibió Martín García a Cobán Imperial. Después de 4 fechas en el Clausura 2026 tiene a los príncipes azules invictos y en el liderato.

"La clave es el trabajo, no hay misterio en el futbol. Es trabajar, creer y estar convencido de lo que estás haciendo. Nos preparamos bien y tuvimos el inicio soñado, que por ahí nadie lo esperaba", reveló el charrúa.

"Me encontré con un equipo unido, un buen vestuario. Acá lo que había que hacer era cambiar el chip, trabajar y transmitir seguridad. La parte anímica estaba golpeada, pero noté esa rebeldía de querer darle vuelta a la página".

Lo que viene

Es difícil llegar al liderato, pero se complica más mantenerse. García lo sabe. "Los torneos son todos duros, el campeón es uno solo. Nosotros tenemos que seguir partido a partido. Ahora viene Mictlán y tenemos que ganar para que sirvan los puntos de visita".

"El grupo lo tiene claro, es un grupo humilde y trabajador. Los líderes son los primeros en marcar la línea. Se suman los extranjeros y después los jóvenes. Tenemos que estar alineados. Nosotros no hemos ganado nada. Tuvimos un buen comienzo, pero seguimos en una zona jodida".

La meta es olvidarse pronto de la zona de descenso y meterse a la fase final para que Cobán y su gente vuelvan a soñar con un título.