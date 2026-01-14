Estos los temas que reportó Arévalo como avances del segundo año de Gobierno

-

Mandatario afirma que para priorizar su trabajo en el Gobierno ha escuchado las necesidades de la población.

OTRAS NOTAS: Arévalo pide al Legislativo luchar contra la corrupción y trabajar en conjunto

El presidente Bernardo Arévalo acudió al Congreso de la República y expuso avances en educación, salud y desarrollo social los cuales considera que son los principales avances en su segundo año al frente del Organismo Ejecutivo.

El gobernante participó en la Sesión Solemne que se llevó a cabo este miércoles que marcó el inicio del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República y en la cual tomó posesión la nueva junta directiva del Congreso.

Arévalo inició su discurso al señalar que ha conoce las comunidades que representan los diputados y que ha hablado de forma clara lo cual le permitió conocer sus necesidades de forma directa. "Escucharlos ha sido el punto de partida para nuestro ejercicio de Gobierno", afirmó.

El presidente Bernardo Arévalo expuso los que considera sus principales avances en estos dos años de Gobierno.



Wilder López pic.twitter.com/hgHs4JcSzZ — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) January 14, 2026

"Escuchamos a los estudiantes y a la comunidad educativa. Respondimos remozando más de 10 mil centros educativos en 2025 para un total de 22 mil. Se habilitaron más de 500 nuevos institutos de educación básica y se contrató casi 13 mil nuevos maestros", indicó el mandatario.

Agregó que en los últimos siete meses 175 estudiantes universitarios han recibieron becas basadas en sus méritos y que otras 630 becas están en proceso de ser entregadas.

"A esto se suman más de 5 mil becas para aprender inglés, 8 mil becas de formación técnica laboral en el mismo idioma y 400 becas adicionales en idiomas mayas, garífuna y xinca", precisó Arévalo.

LEA MÁS: Camagro desaprueba el segundo año de la gestión de Bernardo Arévalo

Agregó que el Ministerio de Desarrollo Social atendió a jóvenes en condiciones de pobreza y pobreza extrema con 6 mil becas para educación media y cerca de 2 mil más para educación superior mediante el Programa de Beca Social.

En el ámbito de salud el mandatario afirmó que se habilitaron 34 puestos de salud en 2025 con lo cual se alcanzaron 82 puestos intervenidos en dos años.

"Cabe recordar que en los 4 años anteriores se construyeron solo 4. Cada uno de estos puestos están abastecidos y cuentan con el personal necesario, no son construcciones vacías. Hemos incorporado a más de 2,300 personas al personal del Ministerio de Salud", apuntó el presidente.

Arévalo cumplió este miércoles dos años de haber asumido la Presidencia de la República. (Foto: Wilder López / Soy502)

Agregó que se tiene un 90 por ciento de medicamentos e insumos médico quirúrgicos en el sistema de salud, cuando en el anterior Gobierno era del 40 % y se han habilitado 28 nuevas farmacias sociales para un total de 212 a nivel nacional.

"Además, un millón de niños y jóvenes han sido atendidos por el programa de salud escolar. Por este conjunto de medidas buscamos que la salud deje de ser un privilegio y vuelva a ser considerada como un derecho básico de todas las personas", declaró Arévalo.

En lo que se refiere a desarrollo social, el mandatario destacó el Programa Mi Primera Casa con el cual se entregaron 670 créditos a igual número de familias para que puedan adquirir una propiedad y que ya se tienen 1,600 créditos más comprometidos.

Otro de los logros fue el desarrollar una estrategia en los municipios con mayor índice de pobreza lo que les permitió atender a 36 municipios de manera integral en los primeros dos años.

"Además, 11 municipios fueron declarados municipios libres de pisos de tierra, 50 mil familias pasaron a vivir en condiciones de vida digna, dándole a sus hijos la posibilidad de jugar seguros y sanos, reduciendo las enfermedades gastrointestinales y pulmonares", agregó el mandatario.

El mandatario también destacó la negociación con Estados Unidos que les permitió asegurar que el 70 % de los bienes que se producen en el país entren a ese mercado sin aranceles.

Durante su discurso ante el pleno del Congreso de la República el presidente Bernardo Arévalo pidió a los diputados que trabajen juntos para combatir la corrupción.



Wilder López pic.twitter.com/XFzwC8MfMQ — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) January 14, 2026

Asimismo, destacó el crecimiento económico del país que cerró en un 4.1 % el cual está por encima del crecimiento mundial y de América Latina.

Añadió que en estos dos años Gobierno se han incorporado más de 6 mil nuevos agentes a la Policía Nacional Civil por lo que hoy Guatemala tiene 242 agentes por cada 100 mil habitantes, por lo que se está cerca del estándar internacional de 300.

También indicó que se han recuperado 730 kilómetros de rutas terciarias en 11 departamentos, para un total de 1,734 kilómetros en dos años lo cual habría contribuido a la movilidad de 8 millones de personas.

El mandatario cerró su discurso al señalar la necesidad que el Organismo Ejecutivo y el Congreso de la República trabajen en conjunto para combatir la corrupción.