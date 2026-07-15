Temblor de 4.4 sorprende a guatemaltecos la tarde de este miércoles

El sismo ocurrió con epicentro en la región sur del país.
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Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 12:23 horas de este miércoles 15 de julio.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 4.4.
La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico, en las costas de Escuintla y Santa Rosa.
La profundidad del mismo ocurrió a 51.66 kilómetros, según el Insivumeh.