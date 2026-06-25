Terremoto de magnitud 6.9 estremece el norte de Japón

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Luego de que se registraran dos terremotos en Venezuela, ocurrió un fuerte sismo en Japón.

Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió el norte de Japón, cuando transcurrían las primeras horas de este jueves 25 de junio en ese país, informó la agencia meteorológica, sin que se reporten víctimas o daños materiales.

El sismo ocurrió cerca de la región norteña de Iwate y su epicentro tuvo una profundidad de 50 kilómetros, señaló la Agencia Meteorológica de Japón.

"Hasta ahora no hay información que indique que hay víctimas humanas, pero continuaremos monitoreando y evaluando la situación", dijo el portavoz gubernamental Minoru Kihara.

Una mujer en la localidad de Hashikami, donde el temblor se sintió con más intensidad, dijo a la AFP que el único daño en su casa fue que se cayó una foto enmarcada.

#AHORA | Terremoto de magnitud 6,9 sacude el norte de Japón la mañana de este jueves, sintiéndose con intensidad en Tokio. Las autoridades no han emitido alerta de tsunami. Algunas localidades registran un nivel 6 en la escala japonesa de 7 niveles, que mide agitación… pic.twitter.com/xDanbIiCYn — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) June 25, 2026

Imágenes de la televisión pública NHK mostraron el tráfico circulando como de costumbre en la ciudad de Hachinohe, con los semáforos funcionando normalmente.

Japón es uno de los países con más actividad sísmica del mundo, al estar situado sobre cuatro grandes placas tectónicas en el "Anillo de Fuego" del Pacífico.

El país archipiélago de 125 millones de habitantes suele registrar cientos de sismos por año.

Este fuerte temblor ocurrió minutos después de que ocurrieran dos terremotos casi simultáneos en Venezuela.

Un sismo de magnitud 6,9 se registró a 35 kilómetros al este-noreste de Kuji, en Japón, generando alarma entre la población y activando los protocolos de emergencia en la zona.



Las primeras imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo se sintió el movimiento telúrico,… pic.twitter.com/DdeaZ6ZuVO — RTP Ecuador 96.5 Fm (@RtpEcuador) June 25, 2026

*Con información de AFP