Terremoto de magnitud 7.1 sacude a Venezuela este miércoles

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El fuerte sismo fue sensible hasta en Bogotá, Colombia.

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Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió este miércoles Venezuela y causó escenas de pánico en Caracas, según el servicio geológico de Estados Unidos y periodistas de la AFP.

El temblor, que tuvo su epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón y al que siguieron varias réplicas, ocurrió a las 22:04 horas GMT, según información preliminar del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X. Su profundidad fue de 10 kilómetros y se sintió también en Colombia.

Se desconoce por el momento el número de víctimas, pero hubo escenas de pánico en un centro comercial muy concurrido en el barrio del Altamira en la capital venezolana, constató una periodista de la AFP.

#URGENTE | Número de víctimas desconocido mientras siguen llegando reportes de edificios y viviendas colapsadas por el terremoto en Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/nCX4YUNK6v — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) June 24, 2026

Hasta Colombia

El sismo de este miércoles se sintió incluso en la capital colombiana, Bogotá, donde las lámparas se balanceaban, sonaban las alarmas y algunos vecinos evacuaron los edificios por precaución, según periodistas de la AFP.

La entidad de gestión de riesgos de Colombia indicó en un primer momento que no había ningún reporte de emergencia y descartó una alerta de tsunami.