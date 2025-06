Thunder se pone a un triunfo del título al ganar a los Pacers

-

Con 40 puntos de Jalen Williams, los Oklahoma City Thunder derrotaron este lunes 120-109 a los Indiana Pacers y se colocaron a solo una victoria de proclamarse campeones de la NBA.

Los Thunder dominan las Finales por un global de 3-2 y tendrán su primera oportunidad de coronarse en el sexto juego, que se disputará el jueves en Indianápolis.

En caso de victoria local, las Finales se alargarían a un séptimo y definitivo partido, el domingo en Oklahoma City, por primera vez desde 2016.

Las perspectivas son cada vez más oscuras para los Pacers, que se encuentran por primera vez abajo en una eliminatoria de estos playoffs y además su estrella, Tyrese Haliburton, jugó este lunes completamente limitado por unos problemas físicos.

El base tuvo que ser atendido en el vestuario al inicio del juego por una contractura en el gemelo de la pierna derecha, que ya le dio muchos problemas durante los partidos de la pasada semana.

Haliburton terminó la primera mitad con el casillero en blanco por primera vez en su carrera en postemporada y concluyó la noche con 4 puntos, todos de tiros libres, tras fallar sus seis lanzamientos de campo.

"Hablamos en el descanso y él insistió en jugar", dijo el entrenador de los Pacers, Rick Carlisle, sobre el compromiso de su jugador talismán.

"Son las Finales. He trabajado toda mi vida para estar aquí y quiero ayudar a mis compañeros en todo lo que pueda", afirmó el propio base. "No estuve muy bien esta noche, pero ni se me pasa por la cabeza no jugar. Si puedo caminar, quiero jugar".