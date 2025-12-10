Tigres se encomienda a su Ángel para enfrentar a los diablos del Toluca en la final

-

Tigres abre la final del torneo mexicano en su casa, frente al campeón defensor Toluca, que quiere el bicampeonato.

¿Contar con un ángel acerca a la gloria? Tigres cree que sí, pues en su primer semestre en México, Ángel Correa ha exhibido su jerarquía de campeón mundial para llevar a los felinos a la final del Apertura, cuyo primer asalto tendrá lugar este jueves 11 en casa ante Toluca.

La llegada del atacante argentino de 30 años sacudió el mercado del balompié azteca hace cinco meses. Correa aportó ocho goles y cuatro asistencias en 17 partidos en la fase regular del Apertura, más un gol en semifinales, para un Tigres que, bajo el comando del novel entrenador Guido Pizarro, busca tocar la gloria.

Con la mejor defensa del torneo (21 goles en contra) y una ofensiva renovada, los felinos se abrieron camino hacia la final, cuyo primer asalto se celebrará en su casa, el Estadio Universitario, El Volcán.

Su rival por la corona es el campeón defensor, Toluca. Bajo la batuta del entrenador argentino Antonio Mohamed, los Diablos Rojos buscarán el bicampeonato en una serie en la que sus rivales parten ligeramente como favoritos, pero en la que tendrán la ventaja de cerrar todo en su patio.