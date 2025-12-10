Guate talla baja estará en el Mundial de Marruecos del próximo año

-

Guatemala estará presente en la Copa del Mundo de talla baja, el próximo año.

La Selección de Guatemala de talla baja estará presente en el Mundial de la categoría del próximo año, que se celebra en el país de Marruecos, después de su reciente buena participación en la Copa América de Paraguay.

Los nuestros se enfrentaron a selecciones como Brasil y Argentina, semifinalistas, para alcanzar los cuartos de final y sellar el pasaje al Mundial de Marruecos 2026. (Foto: Cortesía)

La Azul y Blanco será el único equipo centroamericano que estará representado en la nación africana en 2026, todo después de que consiguieron llegar a los cuartos de final de la pasada Copa América, en donde cayeron contra los anfitriones, pero que igualmente les alcanzó para meterse en la fiesta grande de la que será la segunda edición histórica de este torneo.

Guate se enfrentó a selecciones como Colombia, Brasil (tercero), México y Argentina (subcampeón) durante la fase de grupos, y a pesar de ello consiguieron los resultados necesarios para avanzar de ronda, sellar el boleto y dejar en alto el nombre del país.

Ahora, el equipo asegura que está trabajando para incorporar nuevos jugadores, ya que se espera poder tener varios amistosos previo a encarar el Mundial, en noviembre de 2026, con la idea de tener una participación destacada y llevar en alto la bandera del país.