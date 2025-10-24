Timo anuncia su nuevo álbum de estudio "Canto pa no llorar"

-

El próximo disco promete emociones intensas y una evolución sonora notable.

Luego de visitar más de 15 ciudades en España con una gira inolvidable, la banda colombiana del género pop rock anuncia oficialmente el lanzamiento de su próximo álbum de estudio.

"Canto pa no llorar" verá la luz en febrero de 2026 y ya puede preguardarse en plataformas digitales. (Foto: Timo)

Titulado Canto pa no llorar, el disco de Timo saldrá en febrero del 2026 y ya está disponible para preguardar.

Para calentar motores, la agrupación cierra el mes con broche de oro con el lanzamiento de Divino castigo, la canción más esperada por sus fanáticos.

"Divino castigo" se creo en 2024 y mantuvo intacta su esencia desde entonces. (Foto: Timo)

"Fue el primer tema que hicimos del nuevo álbum. La compusimos a inicios de enero de 2024 y prácticamente no cambió nada desde entonces. Solo le subimos un poco al tempo y la tonalidad, pero la esencia siempre estuvo ahí", comentan los integrantes.

"En una cultura donde todos dicen: soy migajero en el amor, este sencillo es lo contrario; me rompiste el corazón, pero aquí sigo, y de esto voy a salir más fuerte", concluye Timo. La canción ya está disponible en todas las plataformas musicales.