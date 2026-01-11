"Tobias" se despide de su dueño, quien murió en el atrio de una iglesia (video)

"Don Jorge Mario", como era conocido, sufrió un paro cardíaco en el atrio de la iglesia Santa Teresa, ubicada en la 4a. calle y 9a. avenida, zona 1.
EN CONTEXTO: Hombre fallece en compañía de su perro en el atrio de una iglesia en zona 1
La mañana del sábado 10 de enero fue la última que Jorge Mario y su perrito Tobías compartieron juntos, luego de este hecho que ha causado conmoción en los vecinos y usuarios de redes sociales.
Jorge Mario se desplomó en la entrada de la iglesia y su fiel amigo inició a ladrar con desesperación.
Cuerpos de socorro y Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes y determinaron que el hombre había muerto a causa de un paro cardiaco.
Al momento de retirar al perrito de la escena, el animal entró en desesperación jaloneando la cuerda provisional con la que lo sostenían. Vecinos que presenciaban la escena pidieron a la PNC permitir que se acercará para despedirse.
El perrito al estar más cerca de su fallecido dueño, calmó un poco sus ladridos.
De acuerdo con información preliminar, la mascota quedó a cargo de sus familiares, quienes se hicieron presentes para identificar el cuerpo.