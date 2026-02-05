El "Tecatito" saca el látigo y frustra la hazaña de Xelajú en la Copa de Campeones

-

El subcampeón centroamericano Xelajú le hizo partido en el Cementos Progreso al poderoso Monterrey y estuvo cerca de tumbarlo, pero un tanto en tiempo añadido de Jesús Corona "Tecatito" decretó tablas (1-1) y los frustró, en la ida de la fase inicial de la Copa de Campeones 2026.

Los quetzaltecos no se inmutaron ante el cinco veces campeón de la contienda y con orden en cada línea neutralizaron el escaso futbol mostrado por un rival, que por el valor de la plantilla (60.30 millones de euros), plagada de figuras, se esperaba fuera un vendabal.

En la recta final los altenses soñaron con el batacazo. Jesús López abrió para Javier Gónzalez, autor de enviar el centro desde la derecha para que el ecuatoriano Jofre Escobar rematara de cabeza, el balón impactó en su muslo y se anidó pegado al poste diestro de Santiago Mele (minuto 84).

Explotó la zona 6, porque pese a la posesión de balón de los regiomontanos, los altenses lucieron sólidos para cortarles los circuitos y transiciones, además de bloquearle los espacios a Lucas Ocampos y Lucas Orellana, de los más incisivos, cuando inavadieron el área.

Ocampos le dio un susto a los locales en los compaes iniciales del encuentro. Tras un saque de esquina conectó un testarazo que reventó el travesaño.

A puro contragolpe buscó el equipo de Roberto Hernández intentar hacer daño. Yilton Díaz pegó un par de carreras por las bandas, que no prosperaron y "Chucho" López pareció precipitarse cuando tuvo el esférico.

Derrikson Quirós tampoco llegó puntual a la cita en un servicio en el segundo tiempo y un cabezazo de Raúl Calderón, a centro de López, fue contenido por Mele.

Las emociones se reservaron para los últimos 10 minutos. Con todo y los ingresos de figuras como Anthony Martial, exjugador del Manchester United, y Jesús Corona, exfutbolista del Porto y Sevilla, los chivos estaban dando la sorpresa con el tanto de Escobar, en el 84.

Pero "Tecatito" Corona se sacó una de la manga. Rechazó la defensa altense un centro al borde del área, y el atacante rayado, entre dos adversarios, soltó un latigazo, directo al ángulo de Rubén Silva. Golazo para firmar el 1-1y definir todo en la vuelta, el próximo martes en Nuevo León, México.