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Tom Dumont, integrante de "No Doubt" padece parkinson

  • Por Selene Mejía
12 de abril de 2026, 18:49
Uno de los integrantes de No Doubt tiene este padecimiento. (Foto: Oficial)

Uno de los integrantes de No Doubt tiene este padecimiento. (Foto: Oficial)

Tom Dumont, guitarrista de "No Doubt" reveló que fue diagnosticado con Parkinson, a solo unas semanas de que la banda comience su residencia en Las Vegas.

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Dumont publicó un video en Instagram donde contó cuáles fueron sus síntomas, que notó hace años, al visitar al neurólogo recibió el diagnóstico temprano. 

"Ha sido una lucha", dijo. "Es una batalla cada día, y grabaré otro video con detalles sobre lo que implica el Parkinson. La buena noticia es que todavía puedo tocar música, todavía puedo tocar la guitarra. Me ha ido muy bien", agregó. 

no doubt
Foto: AFP.

El Parkinson

Se trata de un trastorno neurológico que progresa con el tiempo y afecta al movimiento, según la Fundación Parkinson los síntomas incluyen temblores, rigidez y problemas de equilibrio que pueden empeorar a medida que la enfermedad avanza.

No Doubt

Se trata de una banda ska y rock alternativo estadounidense de Anaheim, California, formada en 1986. Estuvo formada por la vocalista Gwen Stefani, el guitarrista Tom Dumont, el bajista Tony Kanal y el baterista Adrian Young. El grupo se reunió y hará una residencia en Las Vegas en mayo de 2026. 

El ska es un género originario de Jamaica de finales de la década de 1950, caracterizado por un tempo alegre, secciones de viento destacadas (saxofones, trompetas, trombones) y ritmos sincopados de guitarra o piano.

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