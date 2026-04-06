Trabajadora relata lo ocurrido previo a la tragedia en el lago Atitlán (video)

La mujer relató que pasaron pocos minutos sin ver a Jesler, por lo que envió un dron y solo observó a una mujer dentro del Jetcar.
EN CONTEXTO: Momento en que Jesler Palacios trata de sujetar un dron antes de lanzarse (video)
Una mujer, quien dijo haber ofrecido el servido de dron a Jesler Palacios, relató lo ocurrido ese Sábado de Gloria en el lago de Atitlán.
Según afirmó, Palacios no aceptó el servicio porque él llevaba su propio dron.
"Luego el muchacho estaba parado en el carro y dijimos que era porque estaba grabando su video. Pasaron dos o tres minutos y al ya no verlo, mandamos un dron y vimos que ya solo estaba la chava", explica.
Según la mujer, la Marina jaló el Jetcar, mientras dos personas abordaron una moto de agua para intentar rescatar a Jesler, pero volcaron por las olas de otras lanchas.
Uno de ellos no sabía nadar y quedó flotando hasta ser auxiliado por una lancha de La Marina.
Estas fueron sus declaraciones:
Cuerpos de socorro continuan con la búsqueda de la víctima.