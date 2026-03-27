Trabajadores del OJ descansarán desde martes Santo

Los trabajadores del Organismo Judicial descansarán a partir del martes Santo.
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Por petición del Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (STOJ), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), autorizó licencia con goce de salario para todos los trabajadores y funcionarios del OJ para el 31 de marzo, es decir el martes Santo.
De esa cuenta, el Organismo Judicial dejará de trabajar ese día y solo atenderán los juzgados de turno.
Las actividades se retomarán el lunes 6 de abril.