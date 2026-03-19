Tráiler con fallas mecánicas obstruye el paso en zona 17

El transporte averiado podría complicar la afluencia vehicular.
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Durante el mediodía de este jueves 19 de marzo se reporta un tráiler averiado en el gancho que conecta la Calzada La Paz y zona 17.
Al parecer el transporte pretendía subir la cuesta de esta área cuando presentó desperfectos mecánicos y quedó obstaculizando el área. Debido al lugar en el que el vehículo se quedó, el tránsito podría verse complicado.
Las autoridades de tránsito coordinan para regular la afluencia y dar apoyo al conductor para retirar el vehículo.