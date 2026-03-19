Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Tráiler con fallas mecánicas obstruye el paso en zona 17

  • Por Reychel Méndez
19 de marzo de 2026, 12:49
El tráiler intenta subir la cuesta que conecta la Calzada La Paz y zona 17. (Foto: Captura de video)

El tráiler intenta subir la cuesta que conecta la Calzada La Paz y zona 17. (Foto: Captura de video)

El transporte averiado podría complicar la afluencia vehicular.

OTRAS NOTICIAS: Carga de tráiler se desprende y afecta el tránsito en ruta al Atlántico

Durante el mediodía de este jueves 19 de marzo se reporta un tráiler averiado en el gancho que conecta la Calzada La Paz y zona 17. 

Al parecer el transporte pretendía subir la cuesta de esta área cuando presentó desperfectos mecánicos y quedó obstaculizando el área. Debido al lugar en el que el vehículo se quedó, el tránsito podría verse complicado.

Las autoridades de tránsito coordinan para regular la afluencia y dar apoyo al conductor para retirar el vehículo. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar