Tráiler encunetado en ruta Interamericana causa tránsito lento

El carril derecho hacia el occidente se mantiene parcialmente obstruido.
En horas de la noche del 6 de febrero, el conductor de un tráiler perdió el control del transporte, haciendo que se saliera de la ruta para posteriormente quedar atrapado en el bordillo de la carretera.
Esto sucedió sobre el km. 25 de la ruta Interamericana, con jurisdicción de Mixco, Guatemala.
Así permanece en el lugar:
No se reportaron heridos, pero la carga del transporte fue expulsada del contenedor y derramada sobre la vía. Autoridades solicitan precaución al circular.