El tráiler de "Supergirl" llega cargado de poder y redención

-

El avance revela la lucha interna de Kara por encontrar propósito.

NO TE LO PIERDAS: Crossover entre Marvel y DC: Spider-Man y Superman se unen

El primer tráiler de Supergirl llegó cargado de acción y oscuridad, con Milly Alcock interpretando a la mujer que vio la extinción de Krypton.

Milly Alcock encarna a una heroína marcada por la tragedia. (Foto: X)

El adelanto muestra la vida despreocupada y llena de vicios de Kara, quien, en medio de la celebración de su cumpleaños número 23, es encontrada por una niña, interpretada por Eve Ridley, que busca su ayuda para vengarse del villano que mató a su familia.

Por pocos segundos, el video muestra a Jason Momoa como Lobo y luce tan aterrador como despiadado.

Jason Momoa aparece como Lobo en el adelanto. (Foto: X)

"Él ve lo bueno en todos, y yo veo la verdad", dice la protagonista cuando la joven le pregunta cómo es Superman al final del avance.

La cinta promete una adaptación fiel al cómic. (Foto: X)

"El punto principal de la película es que la crianza de Kara es totalmente diferente a la de Clark. Mientras él fue un bebé adoptado por padres amorosos, ella creció y vio morir a todas las personas que amaba. Está amargada y cínica", declaró James Junn sobre el personaje.

El filme se estrenará el 25 de junio de 2026 y promete ser una adaptación fiel al cómic Supergirl: Woman of Tomorrow.