Tránsito complicado tras incendio de vehículo en subida del Amate (Video)

En la espera de una grúa, el vehículo incendiado afectó la circulación en el sector.
OTRAS NOTICIAS: Maniobras arriesgadas por conductores ante bloqueo en el periférico (Video)
Durante la mañana de este lunes 6 de abril se reporta que un vehículo particular prendió en llamas en la subida del Amate saliendo de la 4 avenida de la zona 1.
Tras unos minutos de trabajo, se logró sofocar el siniestro y se coordinó una grúa para retirar el obstáculo ya que bloquea uno de los carriles y congestiona la zona.
Hasta el momento se desconoce la causa por la que el automóvil terminara en llamas.