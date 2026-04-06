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Tránsito complicado tras incendio de vehículo en subida del Amate (Video)

  • Por Reychel Méndez
06 de abril de 2026, 09:23
La situación se puso bajo control y se coordinó una grúa. (Foto: Captura de video)&nbsp;

La situación se puso bajo control y se coordinó una grúa. (Foto: Captura de video) 

En la espera de una grúa, el vehículo incendiado afectó la circulación en el sector.

OTRAS NOTICIAS: Maniobras arriesgadas por conductores ante bloqueo en el periférico (Video)

Durante la mañana de este lunes 6 de abril se reporta que un vehículo particular prendió en llamas en la subida del Amate saliendo de la 4 avenida de la zona 1.

Tras unos minutos de trabajo, se logró sofocar el siniestro y se coordinó una grúa para retirar el obstáculo ya que bloquea uno de los carriles y congestiona la zona.

Hasta el momento se desconoce la causa por la que el automóvil terminara en llamas.

 

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