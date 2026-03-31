Tránsito hacia el sur: Alta carga vehicular por viajeros este Martes Santo

Viajeros y vehículos de transporte pesado se dirigen hacia el sur y se ha generado congestionamiento en la ruta al Pacífico.
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Alta carga vehicular se registra este Martes Santo en dirección hacia el sur del país, debido a las personas que decidieron viajar a las costas del país.
También, "se reporta alta presencia de vehículos de transporte pesado en el kilómetro 18 de la ruta al Pacífico", indicó Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.
Además, esta situación podría continuar en las próximas horas e incluso en los siguientes días, según mencionó Santos.