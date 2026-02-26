Sistema Limitador de Velocidad: Transportistas amenazan con paralizar labores

-

Dirigentes dicen que el paro "no es amenaza", sino consecuencia, mientras que otros gremios se desmarcan y piden resolver el tema con diálogo.

Una nueva tensión surge en el sector transporte ante la inminente aplicación de sanciones por incumplir la instalación del Sistema Limitador de Velocidad.

Representantes del gremio advirtieron que podrían paralizar labores el próximo 2 de marzo, fecha en que las autoridades iniciarán operativos y multas, en rechazo a lo que califican como una medida que los obliga a detener operaciones.

Las sanciones comenzarán a aplicarse a partir del 2 de marzo, conforme al plan de gradación establecido en el Acuerdo Ministerial 69-2026 del Ministerio de Comunicaciones. Las multas oscilarán entre cinco y diez salarios mínimos del sector no agrícola, lo que equivale a montos que van desde Q20 mil hasta más de Q40 mil, dependiendo del tiempo de incumplimiento.

Ante este escenario, dirigentes del transporte pesado difundieron un video en redes sociales donde el representante gremial Rony Mendoza afirmó que la paralización no es una medida de presión, sino una consecuencia de las sanciones. "No estamos amenazando, simplemente nos están obligando a cesar labores", expresó.

Urgente Guatemala

RONY MENDOZA VA A PARALIZAR EL PAIS ESTE 2 DE MARZO. ALERTA

SI EL GOBIERNO NO DA PRÓRROGA AL USO LIMITADOR DE VELOCIDAD TRANSPORTISTAS NO SALDRÁN A TRABAJAR, PIENSAN DEJAR DESABASTECIDO EL PAÍS



Un panorama preocupante el que se avecina para nuestro… pic.twitter.com/MLAdgM1DdW — Noticiero-502gt (La Voz de la Noticia) (@Herman5818Pb) February 25, 2026

Mendoza señaló que salir a trabajar sin el dispositivo implicaría exponerse a multas elevadas. "Nadie en su sano juicio va a querer salir a trabajar exponiéndose a que le pongan una multa muy grande", agregó, al insistir en que el paro sería una decisión operativa y no un llamado a bloqueos.

También descartó cierres de carreteras, aunque advirtió que la suspensión de servicios tendría impacto en el abastecimiento. "Con solo paralizar, más que suficiente no salimos a abastecer nada", indicó, al describir el posible efecto logístico si el gremio detiene operaciones.

Llamado al diálogo

No obstante, otras voces del sector han marcado distancia. Carlos Vides, representante de Gretexpa, calificó como especulaciones los llamados a paro que circulan en redes sociales. "Hacer aquí un paro directamente son especulaciones, no hay nada concreto", afirmó.

Vides señaló que existen posturas divididas dentro del transporte; algunos piden prórroga para la implementación y otros rechazan el sistema, indicó. Sin embargo, subrayó que su organización no respalda medidas de hecho. "Nosotros como Gretexpa no apoyamos definitivamente esto", sostuvo, al apostar por el diálogo institucional.

También consideró que, de confirmarse una ampliación de plazos por parte del Gobierno, una paralización carecería de sentido. Añadió que el limitador puede aportar a la seguridad vial, aunque no resuelve por sí solo la problemática de accidentes, donde influyen factores humanos, mecánicos y de infraestructura.

Solo el 4.67% del transporte obligado ha cumplido la norma según datos de Provial. (Foto: Archivo/Soy502)

Mientras tanto, las autoridades de transporte mantienen los operativos interinstitucionales junto a Provial y la Policía Nacional Civil, con el mandato de hacer cumplir la ley desde el 2 de marzo, en medio de advertencias de paro y llamados a negociación.

La preocupación del sector ocurre en un contexto de bajo cumplimiento de la normativa. Datos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) indican que solo 12,127 vehículos cuentan con el sistema instalado, de un parque superior a 259 mil automotores obligados. Es decir, apenas el 4.67% ha acatado la disposición establecida en la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, aprobada en 2016.

Según confirmó el director de Provial, Wilder Garzámez, del total que ya posee el dispositivo, 11,642 corresponden al transporte de carga y 485 al transporte colectivo. En el caso específico del transporte extraurbano, el rezago es mayor; de 21,488 unidades registradas, únicamente el 2.26% tiene reductores instalados.