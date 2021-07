¿Qué es el tratamiento de sudoración excesiva al que se sometería Odalis Santos?

La controversia rodea al tratamiento llamado "MiraDry", usado para tratar la sudoración excesiva y publicado por la deportista Odalis Santos, previo a perder la vida en la clínica Skin Piel en Guadalajara.

¿Qué es MiraDry?

Es un proceso no quirúrgico e inmediato para frenar la sudoración normal o la hiperhidrosis, la sudoración anormal y excesiva que no necesariamente está relacionada al ejercicio o al calor. Esta es una máquina especial, patentada, que envía energía electromagnética controlada al área de las axilas, para eliminar las glándulas sudoríparas, reduciendo de forma duradera el sudor, pues estas ya no crecen después del tratamiento. Según los especialistas, únicamente el 2% de estas glándulas están en las axilas, por ello la eliminación de algunas no afecta a la capacidad del cuerpo para enfriarse.

Según la página oficial de MiraDry, es el único tratamiento autorizado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para reducir el sudor, mal olor y vello en las axilas.

¿Cuáles son los pasos del procedimiento?

La descripción oficial del servicio a nivel mundial explica que se realiza en tres pasos:

1. Se aplica anestesia en la zona que se va a trabajar (la axila).

2. Se traza una especie de mapa marcando la piel para ubicar las glándulas sudoríparas y odoríparas.

3. Se trata el área acercando el aparato que elimina las glándulas a través de la succión.

¿Cómo succiona esta máquina las glándulas?

Usa energía térmica una sola vez, ya que las glándulas no se vuelven a regenerar.

¿Qué requisitos piden para someterse a este tratamiento?

Según los términos debes ser mayor de edad.

Consultar con tus médicos de cabecera si el tratamiento no es riesgoso, según tus necesidades médicas si tienes problemas puntuales.

No puedes someterte al tratamiento si tienes un marcapasos cardíaco u otro aparato electrónico implantado en tu cuerpo.

No puedes someterte al tratamiento si necesitas oxígeno suplementario o un historial de intolerancia a la anestesia local, incluyendo la lidocaína y la epinefrina.

Debes informar cuáles fármacos recetados estás usando.

Efectos secundarios:

Los más comunes son hinchazón, malestar o dolor, enrojecimiento, hematomas, golpes y alteración de la sensibilidad en el área tratada. Algunos efectos secundarios pueden durar desde algunos días hasta algunas semanas. Otros pueden durar uno a varios meses después del tratamiento. Los resultados y la experiencia de los pacientes pueden variar.

Regularmente este tratamiento es realizado en clínicas de cirugía estética o de dermatología por médicos profesionales. hasta ahora se desconoce acerca de los créditos del lugar donde murió la joven.

La fisicoculturista mexicana Odalis Santos murió durante un procedimiento de MiraDray, según explica la clínica Skyn Piel en un comunicado, la influencer dejó de respirar al momento de recibir la anestesia, al llamar a los servicios de emergencia se comunicaron con el entrenador personal de la joven para que explicara qué había tomado previamente. El caso sigue en investigación.

