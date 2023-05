Niña relata en "tarea escolar" el infierno que vivió al ser abusada por su padre

Una niña relató por medio de una tarea escolar los abusos que sufría por parte de su padre.

Un hombre fue condenado a 14 años de cárcel por cometer delitos de abuso sexual contra su hija, quien por medio de una tarea escolar, narraba que durante años, sufrió de un infierno al lado de su padre.

Todo inició cuando el vicedirector de una escuela primaria en Salta denunciara lo que ocurría en abril de 2022, luego de que se les pidiera a los estudiantes que redactaran una autobiografía.

La niña escribió en su tarea que su papá abusaba sexualmente de ella desde que tenía 5 años y durante la pandemia el abuso aumentó.

Se dice que la menor, cuando cumplió 11 años, le había comentado a su mamá sobre la situación, aunque esta no le creyó y se rió en su cara.

De este modo, la niña comentó que al cumplir 12 años lloró "porque tenía mucho miedo de que él volviera" a su casa. Y también dijo: "Aunque mi vida siempre fue triste trato de estar feliz siempre y cumplir todos mis sueños".

El informe médico reveló que a la niña le ocurrieron eventos traumáticos de índole sexual entre los 5 y 10 años y que evidenciaba desprotección de su entorno familiar. Además, los profesionales advirtieron la necesidad de un tratamiento psicológico en resguardo de su vida.

Esto decía la desgarradora tarea

"Mi autobiografía. Yo me llamo .... y nací el .... de 2010 en Salta, Argentina. Soy del signo ... y no me gusta el queso, ni el chancho. Cuando tenía 5 años mi papá abusaba sexualmente de mí, cuando tenía 9 años mi mamá me lleva a conocer .... (mi ciudad favorita), y cuando comenzó la pandemia mi papá abusaba más seguido casi todos los días de mí. Por eso el 2020 fue el peor año de mi vida, cuando cumplí 11 le dije a mi mamá lo que mi papá me hacía, ella no me creía y se rió de mí en mi cara. Por eso es que cuando estoy haciendo algo importante como mi tarea o cualquier otra cosa me desconcentro porque estoy pensando constantemente en su risa, también me cuesta mucho confiar en los demás. Cuando cumplí 12 lloré porque tenía mucho miedo de que él volviera a mi casa, aunque mi vida siempre fue triste trato de estar feliz siempre y cumplir todos mis sueños", redactó la niña de ahora 12 años.