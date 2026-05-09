La caída de Marc Márquez en el French Grand Prix (video)

Marc Márquez Alentà, piloto de motociclismo considerado como uno de los más exitosos de la historia, sufrió una aparatosa caída mientras en plena pista del French Grand Prix.
OTRAS NOTICIAS: El Inter Miami supera a Toronto con una actuación estelar de Messi
El catalán voló por el aire al separarse de su motocicleta, preocupando a sus fanáticos por la magnitud del incidente.
Márquez fue llevado al quirófano de inmediato tras el lamentable episodio. Según información sufrió una fractura en el quinto metatarso de su pie derecho.
Márquez regresa a Madrid, donde será intervenido quirúrgicamente y tras confirmar la rotura del quinto metatarsiano, no lo había dicho, pero ya había una cirugía programada para el hombro derecho, porque estaba teniendo más problemas de lo normal", se lee de manera oficial.
Aún se desconoce qué ocurrirá tras su salida del hospital, muchos desean lo mejor al famoso.
Marc Márquez Alentà
Considerado como uno de los mejores de la historia en el deporte, tiene nueve títulos mundiales, en 2026 competía para el Ducati Lenovo Team tras una exitosa carrera marcada por siete títulos en la categoría reina de MotoGP.
MIRA: