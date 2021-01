El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este viernes a Twitter de conspirar con sus rivales políticos para "silenciarlo", luego de que la red social suspendió permanentemente su cuenta.

"Twitter ha ido cada vez más lejos en restringir la libertad de expresión, y esta noche los empleados de Twitter se han coordinado como los Demócratas y la Izquierda Radical para suspender mi cuenta de su plataforma, para silenciarme a mí, y a USTEDES, los 75.000.000 grandes patriotas que votaron por mí", dijo en una serie de tuits desde la cuenta oficial del presidente de Estados Unidos @POTUS. La publicación fue rápidamente borrada.

Momentos después, la red social retiró una serie de mensajes de Donald Trump publicados en la cuenta oficial del presidente de Estados Unidos luego de que su cuenta personal con 88 millones de seguidores fuera suspendida en forma permanente por la plataforma.

"Utilizar otra cuenta para evitar la suspensión va contra nuestras reglas", explicó a un portavoz de Twitter. "Hemos tomado medidas contra los recientes tuits en la cuenta @POTUS". Agregó que esas cuentas oficiales no serán suspendidas, pero sí serán limitadas en su uso.

El mensaje de Donal Trump Jr.

El hijo del presidente Trump escribió un mensaje en sus redes sociales invitando a los seguidores de su padre a registrarse en un sitio.

"La libertad de expresión está siendo atacada, la censura está apareciendo como nunca antes. No dejes que nos silencien. Regístrese en donjr.com para mantenerse conectado. Si me expulsan de mis plataformas sociales, les haré saber mis pensamientos y dónde termino", escribió Trump Jr.

