Trump afirma que Irán está en una "posición desesperada" y en "mala situación"

Trump aseguró en una entrevista que Irán se encuentra en una posición "desesperada" y afirmó que su fuerza naval ha sido destruida.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante una intervención con periodistas que Irán se encuentra en una posición desesperada y "en mala situación".
En sus declaraciones transmitidas por Fox News, el mandatario estadounidense aseguró que Irán atraviesa una situación militar crítica y sostiene que sus capacidades navales han sido prácticamente destruidas.
"Irán se encuentra en una situación muy precaria y, para que quede claro, Irán no tendrá un arma nuclear... No hay ninguna posibilidad. Todavía la desean, y así lo dejaron claro la otra noche", se refirió respecto al cese de negociaciones entre ambos países.
Además, anunció que a partir de las 10:00 horas mañana, 13 de abril de 2026, entrará en vigor un bloqueo y que otros países colaboran para impedir que Teherán comercialice petróleo.
También señaló que embarcaciones que se dirigían a cargar crudo no podrán transitar por el estrecho de Ormuz.
Según el Comando Sur, el bloqueo se aplicará de manera imparcial contra buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán.
Por aparte, especificaron que sus fuerzas no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes.