Trump afirma que Irán está en una "posición desesperada" y en "mala situación"

-

Trump aseguró en una entrevista que Irán se encuentra en una posición "desesperada" y afirmó que su fuerza naval ha sido destruida.

OTRAS NOTICIAS: Trump da la orden de bloquear ingresos y salidas de barcos iraníes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante una intervención con periodistas que Irán se encuentra en una posición desesperada y "en mala situación".

En sus declaraciones transmitidas por Fox News, el mandatario estadounidense aseguró que Irán atraviesa una situación militar crítica y sostiene que sus capacidades navales han sido prácticamente destruidas.

PRESIDENT TRUMP: "I think Iran is in very bad shape. I think they're very desperate. We had a meeting that lasted 21 hours. We understand the situation better than anybody. And Iran is in very bad shape."



"And just so you understand, Iran will not have a nuclear weapon." pic.twitter.com/ZtOsHC8JFI — Fox News (@FoxNews) April 13, 2026

"Irán se encuentra en una situación muy precaria y, para que quede claro, Irán no tendrá un arma nuclear... No hay ninguna posibilidad. Todavía la desean, y así lo dejaron claro la otra noche", se refirió respecto al cese de negociaciones entre ambos países.

.@POTUS: "Iran is in very bad shape — and just so you understand, Iran will NOT have a nuclear weapon... There is no way. They still want it, and they made that clear the other night. Iran will NOT have a nuclear weapon." pic.twitter.com/Q15kbX5y2Z — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 13, 2026

Además, anunció que a partir de las 10:00 horas mañana, 13 de abril de 2026, entrará en vigor un bloqueo y que otros países colaboran para impedir que Teherán comercialice petróleo.

También señaló que embarcaciones que se dirigían a cargar crudo no podrán transitar por el estrecho de Ormuz.

.@POTUS: "At 10a tomorrow, we have a blockade going into effect — that'll be 10a tomorrow. Other nations are working, so that Iran will not be able to sell oil and that will be very effective." pic.twitter.com/gNdAkW60Z8 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 13, 2026

Según el Comando Sur, el bloqueo se aplicará de manera imparcial contra buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán.

Por aparte, especificaron que sus fuerzas no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes.