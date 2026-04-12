Trump da la orden de bloquear ingresos y salidas de barcos iraníes

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Un bloqueo de todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos iraníes iniciará mañana, dio a conocer el Comando Central de Estados Unidos.

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Un reporte proporcinado por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) dio a conocer que a partir de este 13 de abril a las 10:00 horas (del Este), iniciará el bloqueo de todo el tráfico marítimo que ingrese o salga de los puertos iraníes.

La medida se aplicará de conformidad con la proclamación emitida por el presidente Donald Trump este día, para resolver la toma del control del estrecho de Ormuz.

"El bloqueo se aplicará de manera imparcial contra buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán", indicó el comando en mención.

Además, especificaron que sus fuerzas no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes.

El CETCOM recomendó a los navegantes estar a atentos a los avisos correspondientes y comunicarse con las fuerzas navales de EE.UU. cuando operen en el área.