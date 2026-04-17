Trump asegura que un acuerdo con Irán está "muy cerca"

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Trump celebró un "gran y brillante día para el mundo", luego de que Irán declarase que el estrecho de Ormuz había sido habilitado.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este viernes que un acuerdo de paz con Irán está "muy cerca", y aseguró que ya no quedan "puntos conflictivos" con la república islámica.

"Estamos muy cerca de cerrar un acuerdo", afirmó desde Las Vegas.

"Parece que va a ser algo muy bueno para todos", agregó y, ante la pregunta sobre qué cuestiones espinosas quedaban por resolver, respondió: "Ningún punto conflictivo, en absoluto".

Cuando se le preguntó por qué no podía anunciar formalmente el acuerdo en este momento —tras una serie de publicaciones optimistas en su red social Truth Social—, explicó que deseaba contar con un acuerdo por escrito.

"Yo no procedo de esa manera; yo lo quiero por escrito", añadió.

Antes, Trump celebró en su red social un "gran y brillante día para el mundo", luego de que Irán declarase que el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de hidrocarburos, estará "totalmente abierto" mientras dure la tregua en Oriente Medio.

"¡GRACIAS!", escribió, aunque precisó que el bloqueo estadounidense sobre los puertos de Irán seguirá, sin embargo, en vigor hasta que un acuerdo ese país "esté completado al 100%".

Trump aseguró que Teherán había aceptado "no volver a cerrar nunca más el estrecho de Ormuz". "¡Ya no se utilizará como arma contra el mundo!", celebró.

Además, Irán "ha retirado —o está retirando— todas las minas" colocadas en el estrecho y lo hace "con la ayuda de Estados Unidos", aseguró sin aportar detalles.

Ataque contra la OTAN

En cuanto a la cuestión atómica, Trump dijo que Estados Unidos obtendría "todo el polvo nuclear" iraní, término que utiliza para referirse a las reservas de uranio enriquecido.

El mandatario precisó que su país no daría dinero a Irán a cambio de eso, tal como publicó el medio Axios, que mencionó la cifra de 20.000 millones de dólares.

El acuerdo que se vislumbra con Irán, sin embargo, no está vinculado al alcanzado entre Israel y el Líbano, precisó Trump.

"Israel ya no bombardeará Líbano", precisó el presidente estadounidense. "¡¡¡Estados Unidos le ha PROHIBIDO hacerlo. ¡¡¡Ya basta!!!", escribió.

En sus numerosos mensajes, aprovechó para arremeter de nuevo contra sus aliados de la OTAN, que según él no han hecho lo suficiente para apoyar a Estados Unidos en la guerra contra Irán.

"Ahora que la situación en el estrecho de Ormuz ha concluido, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. LES DIJE QUE SE MANTUVIERAN AL MARGEN, A MENOS QUE SOLO QUIERAN CARGAR SUS BARCOS DE PETRÓLEO", afirmó.

Sus declaraciones se produjeron en momentos en que el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer organizaban en París una reunión de países "no beligerantes" sobre la cuestión de una misión para asegurar el estrecho de Ormuz.

Con información de AFP