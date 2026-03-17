Trump dice que espera tener "el honor de tomar Cuba" (video)

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Cuba "es una nación que está muy debilitada en estos momentos", mencionó Trump.

El presidente estadounidense Donald Trump indicó este lunes 16 de marzo en una conferencia de prensa que, espera tener "el honor de tomar Cuba" durante su mandato.

Esto se da en mientras se mantienen conversaciones con el régimen de La Habana, el cual está exhausto a causa de la crisis energética.

"Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera", declaró a periodistas Trump en el Despacho Oval.

"Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada en estos momentos. Sería un gran honor", consideró.

| El presidente Donald J. Trump sobre Cuba:



“Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Sería bueno. Es un gran honor.



Puedo liberarla o tomarla; creo que puedo hacer lo que quiera con ella.” pic.twitter.com/Bi9nYZQvRB — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 16, 2026

Mantienen negociaciones

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el pasado viernes que ambos gobiernos mantienen negociaciones, en medio de un bloqueo casi total de Washington a la entrega de crudo a la isla, que sufre apagones generalizados.

Washington amenaza con sanciones a los países que quieren entregar petróleo a la isla, ya que considera que su gobierno comunista es una "amenaza".

*Con información de AFP