Venezuela y Estados Unidos negocian venta de petróleo

-

Autoridades indicaron que la Casa Blanca será la encargada de dar las órdenes.

Venezuela anunció este miércoles que negocia con Estados Unidos la venta de petróleo, después de que el gobierno de Donald Trump dijera que controlará su comercialización "indefinidamente".

Las decisiones de Venezuela serán "dictadas" por Washington, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, una declaración de gran calado político que por ahora es rechazada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Para reafirmar su hegemonía, que ha provocado la alarma de países latinoamericanos y europeos, más la ira de Rusia y China, Estados Unidos anunció la incautación de dos petroleros, uno vacío con pabellón ruso según Moscú y "apátrida" según Washington, en el Atlántico Norte, y otro cargado de crudo sancionado, en el Caribe.

En Caracas, que retoma su actividad, se suceden las manifestaciones convocadas por el régimen para retomar la iniciativa, tras la audaz operación militar estadounidense del sábado que se saldó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ahora encarcelados en Nueva York.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen encarcelados en Nueva York. (Foto: archivo/Soy502)

EE. UU. "no está improvisando"

Entre los gobiernos, se discute sobre todo del petróleo, bajo fuerte presión de Estados Unidos.

"Cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", indicó en un comunicado la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Esta empresa tiene un acuerdo de extracción y venta de petróleo entre otros con la multinacional estadounidense Chevron.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, había dicho más temprano que Washington controlará las ventas de petróleo "indefinidamente".

Trump había anunciado la víspera que el gobierno interino Delcy Rodríguez entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

Washington estaría controlando las ventas de petróleo "indefinidamente". (Foto ilustrativa: istock)

Poco a poco, Estados Unidos parece ir diseñando el marco para adueñarse de las ventas del crudo venezolano, y luego distribuir los ingresos de la manera que considere pertinente.

Washington "no está improvisando", aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense, que enfrentó las críticas de legisladores demócratas, aseguró que Caracas ya pidió incluir el crudo decomisado en el Caribe dentro de las negociaciones globales.