Trump pide limitar las tasas de interés de tarjetas de crédito por alto costo de vida

-

El alto costo de vida de los estadunidenses ha sido una preocupación para que el presidente Donald Trump impulse un tope de intereses a las tarjetas de crédito.

OTRAS NOTICIAS: Estados Unidos muestra su apoyo a Irán tras dos semanas de protestas

De acuerdo con la información de CNN, la medida establecida es imponer un límite máximo del 10 % en los intereses de las tarjetas de crédito durante un año, medida que entraría en vigor el 20 de enero, fecha que conmemora el día del primer aniversario de su regreso a la Casa Blanca.

Pese a no detallar si será una participación voluntaria por parte de las compañías de tarjetas de crédito o por mecanismos gubernamentales, Trump justificó esta regulación como “asequibilidad”, que refiere a la posibilidad de poder pagar con facilidad algún bien o servicio.

De lo que hoy, según el mandatario, los estadunidenses carecen luego de la inflación que dejó el gobierno del expresidente Joe Biden.

ÚLTIMA HORA I Trump pide un tope a tasas de interés de tarjetas de crédito en su más reciente llamado a preocupaciones por asequibilidad https://t.co/z4wEos2e3u — CNN en Español (@CNNEE) January 10, 2026

Sin embargo, aún queda incertidumbre si esta propuesta será bien recibida por las entidades bancarias, dado que el cobro de intereses representa un ingreso significativo para las instituciones financieras.

Al limitar esas tasas podrían reforzar los estándares de crédito, dificultando el acceso para personas de menores ingresos o con calificaciones crediticias bajas.

Esta nueva propuesta nace en medio de importantes propuestas relevantes para la economía americana, como la compra bonos hipotecarios para intentar reducir los costos de la vivienda además de prohibir que inversionistas institucionales compren viviendas unifamiliares.